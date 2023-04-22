Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:19
2764
4
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Рефери решили, что все чисто
22 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:19
2764
4
В матче чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером» в конце первого тайма арбитр не назначил пенальти в ворота команды Игор Йовичевича.
Ярослав Ракицкий, блокируя удар Бенито, кажется, сыграл рукой, которая была прижата к корпусу. Рефери после консультации с VAR решил не пересматривать этот момент и пенальти не было.
По итогам первого тайма «Шахтер» ведет в счете 1:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2023, 16:05 1
Украинец начнет с первых минут матч АПЛ
Футбол | 21 апреля 2023, 21:40 8
Украинский специалист рассказал о связах с тренером сборной Украины
Футбол | 22.04.2023, 14:30
Футбол | 22.04.2023, 08:47
Футбол | 21.04.2023, 23:25
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.04.2023, 10:55 12
21.04.2023, 16:29 3
21.04.2023, 14:51 6
20.04.2023, 17:15 24
22.04.2023, 09:04 23
21.04.2023, 13:11 10
20.04.2023, 23:55 14
20.04.2023, 19:50 15
Рукі прочь ат Ра КІць Ка !!!