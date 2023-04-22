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  4. Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:19
2764
4

Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот

Рефери решили, что все чисто

22 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:19
2764
4
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

В матче чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером» в конце первого тайма арбитр не назначил пенальти в ворота команды Игор Йовичевича.

Ярослав Ракицкий, блокируя удар Бенито, кажется, сыграл рукой, которая была прижата к корпусу. Рефери после консультации с VAR решил не пересматривать этот момент и пенальти не было.

По итогам первого тайма «Шахтер» ведет в счете 1:0.

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
у срлавнозвісного защітніка підтерско-зєнітавскаго газпрома не буває гри рукою !!! 
Рукі прочь ат Ра КІць Ка !!!
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bolelschik
сжульничал
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