Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот

В матче чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером» в конце первого тайма арбитр не назначил пенальти в ворота команды Игор Йовичевича.

Ярослав Ракицкий, блокируя удар Бенито, кажется, сыграл рукой, которая была прижата к корпусу. Рефери после консультации с VAR решил не пересматривать этот момент и пенальти не было.

По итогам первого тайма «Шахтер» ведет в счете 1:0.