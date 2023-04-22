Виктор СКРИПНИК: «Впервые в сезоне три подряд победы, мы удовлетворены»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу 3:2 над «Металлистом» в 22-м туре УПЛ:

– Довольны, как сыграли первый тайм. Мы помнили, что эта команда никогда не сдается. Что и показал второй тайм. Если бы мы забили четвертый гол, – у нас для этого были возможности, – было бы еще лучше. Было бы спокойнее. Но это футбол, никто не хочет сдаваться. «Металлист» это и показал. Те минуты, которые оставались до финального свистка, были для нас нервными.

Эти три очка – бальзам на душу нам. За работу, которую ребята делают на тренировках. Впервые в этом сезоне у нас три подряд победы. Мы удовлетворены, смотрим вперед.

– В стартовом протоколе «Ворсклы» числился Владимир Чеснаков, но по факту он не вышел на поле. Что произошло?

– На разминке он почувствовал проблемы с мышцами, поэтому мы не хотели рисковать. Пообщались и пришли к мнению, что сегодня нужно сделать паузу, чтобы не сделать еще хуже. Мы его поберегли.

– Во втором тайме футболисты стали действовать медленнее, им было тяжело. Тем временем вы выполнили только одну замену, хотя на скамейке находились футболисты, которые могли усилить игру (Кане и другие люди, обычно выходящие на поле)…

– Еще раз говорю, если бы мы забили четвертый гол сразу, когда у нас на это были моменты, я бы воспользовался всеми заменами. Но я знаю по себе, как трудно входить в такую игру – когда «туда-сюда». Игрок может допустить решающую ошибку, и футболиста потом нужно вытаскивать из «подвала». Трудно входить в такие матчи. Не хотелось ломать, что уже наигрывается второй матч подряд. Замены будут, возможно, в следующей игре. Нам было главное – три очка, чего мы и добились.