Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 18:02 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:17
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ВИДЕО. Ошибка Нещерета? Степаненко открыл счет в матче с Динамо
«Шахтер» вышел вперед в матче с «Динамо»
22 апреля 2023, 18:02 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:17
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На 12-й минуте «Шахтер» открыл счет в матче 22-го тура УПЛ против «Динамо». Голкипер киевлян Руслан Нещерет не сумел справиться с дальним ударом Тараса Степаненко:
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Комментарии 1
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комментаторы туповатые... там игрок шахтера пригнулся в последний момент перед мячем, что стало для вратаря неожиданностью... + солнце... но конечно вина есть и вратарская, мог спасать
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