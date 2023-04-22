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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 18:02 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:17
1141
1

ВИДЕО. Ошибка Нещерета? Степаненко открыл счет в матче с Динамо

«Шахтер» вышел вперед в матче с «Динамо»

22 апреля 2023, 18:02 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:17
1141
1
ВИДЕО. Ошибка Нещерета? Степаненко открыл счет в матче с Динамо
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

На 12-й минуте «Шахтер» открыл счет в матче 22-го тура УПЛ против «Динамо». Голкипер киевлян Руслан Нещерет не сумел справиться с дальним ударом Тараса Степаненко:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Кепа Ларисабродяга
комментаторы туповатые... там игрок шахтера пригнулся в последний момент перед мячем, что стало для вратаря неожиданностью... + солнце... но конечно вина есть и вратарская, мог спасать
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