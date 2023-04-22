Близниченко открыл счет в матче Верес – Минай, а гости быстро отыгрались

В субботу, 22 апреля, в Ровно в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги отношения выясняют местный «Верес» и «Минай».

На 54-й минуте игры хозяев вперед вывел Андрей Близниченко. Он оказался расторопнее всех на добивании, после того как был заблокирован удар в исполнении Геннадия Пасича. 1:0.

Впрочем, гости отыгрались уже через шесть минут. Цели достиг удар в исполнении нападающего Егора Твердохлеба. Ничья 1:1.