Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 16:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:30
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Близниченко открыл счет в матче Верес – Минай, а гости быстро отыгрались
Команды обменялись голами
22 апреля 2023, 16:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 16:30
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В субботу, 22 апреля, в Ровно в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги отношения выясняют местный «Верес» и «Минай».
На 54-й минуте игры хозяев вперед вывел Андрей Близниченко. Он оказался расторопнее всех на добивании, после того как был заблокирован удар в исполнении Геннадия Пасича. 1:0.
Впрочем, гости отыгрались уже через шесть минут. Цели достиг удар в исполнении нападающего Егора Твердохлеба. Ничья 1:1.
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