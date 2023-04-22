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  4. Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании
Australian Open
22 апреля 2023, 15:11 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:21
284
0

Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании

Украинка получила шанс побороться за трофей

22 апреля 2023, 15:11 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:21
284
0
Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№711 WTA) стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Тельде (Испания).

В полуфинале Олейникова смогла в двух сетах убедительно разобраться с Син Чон Хун (№915 WTA) из Южной Кореи – 6:1, 6:3.

ITF W15 Тельде. Грунт. Полуфинал

Син Чон Хун (Южная Корея) – Александра Олейникова (Украина, 5) – 1:6, 3:6

В финале Олейниковой будет противостоять Клаудия Бубелите (№682 WTA) из Литвы.

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Александра Олейникова ITF Тельде
Источник Sport.ua
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