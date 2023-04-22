Australian Open22 апреля 2023, 15:11 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:21
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Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании
Украинка получила шанс побороться за трофей
22 апреля 2023, 15:11 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:21
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№711 WTA) стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Тельде (Испания).
В полуфинале Олейникова смогла в двух сетах убедительно разобраться с Син Чон Хун (№915 WTA) из Южной Кореи – 6:1, 6:3.
ITF W15 Тельде. Грунт. Полуфинал
Син Чон Хун (Южная Корея) – Александра Олейникова (Украина, 5) – 1:6, 3:6
В финале Олейниковой будет противостоять Клаудия Бубелите (№682 WTA) из Литвы.
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