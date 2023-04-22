Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№711 WTA) стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Тельде (Испания).

В полуфинале Олейникова смогла в двух сетах убедительно разобраться с Син Чон Хун (№915 WTA) из Южной Кореи – 6:1, 6:3.

ITF W15 Тельде. Грунт. Полуфинал

Син Чон Хун (Южная Корея) – Александра Олейникова (Украина, 5) – 1:6, 3:6

В финале Олейниковой будет противостоять Клаудия Бубелите (№682 WTA) из Литвы.