Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:05
100
0
ВИДЕО. Романюк сократил разницу в матче Ворскла - Металлист
Защитник отличился под занавес поединка
22 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:05
100
0
В субботу, 22 апреля, в Полтаве прошла встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 82-й минуте игры в составе харьковской команды голом отметился защитник Юрий Романюк. После его результативного удара счет в матче стал 3:2 в пользу «Ворсклы».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2023, 12:15 6
Сегодня без сюрпризов
Футбол | 22 апреля 2023, 09:04 16
Александр получил от WhoScored оценку в 5.7 баллов
Футбол | 22.04.2023, 00:04
Футбол | 21.04.2023, 17:57
Футбол | 22.04.2023, 12:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.04.2023, 13:11 10
Теннис
20.04.2023, 23:55 14
21.04.2023, 10:55 12
20.04.2023, 17:52 1
21.04.2023, 16:29 3
20.04.2023, 20:45 1
21.04.2023, 07:14 4