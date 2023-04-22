ВИДЕО. Романюк сократил разницу в матче Ворскла - Металлист

В субботу, 22 апреля, в Полтаве прошла встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист».

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На 82-й минуте игры в составе харьковской команды голом отметился защитник Юрий Романюк. После его результативного удара счет в матче стал 3:2 в пользу «Ворсклы».