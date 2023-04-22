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  4. ВИДЕО. Романюк сократил разницу в матче Ворскла - Металлист
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:05
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0

ВИДЕО. Романюк сократил разницу в матче Ворскла - Металлист

Защитник отличился под занавес поединка

22 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:05
100
0
ВИДЕО. Романюк сократил разницу в матче Ворскла - Металлист
ФК Металлист. Юрий Романюк

В субботу, 22 апреля, в Полтаве прошла встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист».

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На 82-й минуте игры в составе харьковской команды голом отметился защитник Юрий Романюк. После его результативного удара счет в матче стал 3:2 в пользу «Ворсклы».

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Украинская Премьер-лига Юрий Романюк видео голов и обзор Ворскла Полтава Металлист Харьков Ворскла - Металлист
Источник Sport.ua
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