Тренера Металлиста удалили в перерыве матча с Ворсклой

В субботу, 22 апреля, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист». Игра проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

В перерыве матча тренер харьковского клуба Олег Ратий был удален с поля. По всей видимости, он сказал что-то оскорбительное арбитру Александру Омельченко, который в первом тайме назначил три пенальти в ворота его команды и еще один – в ворота соперников.

Отметим, что полтавчане в первом тайме реализовали 2 из 3 одиннадцатиметровых и забили еще один мяч с игры.