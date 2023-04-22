Тренера Металлиста удалили в перерыве матча с Ворсклой
Олег Ратий остался недоволен работой арбитра и высказал это ему в лицо
В субботу, 22 апреля, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист». Игра проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
В перерыве матча тренер харьковского клуба Олег Ратий был удален с поля. По всей видимости, он сказал что-то оскорбительное арбитру Александру Омельченко, который в первом тайме назначил три пенальти в ворота его команды и еще один – в ворота соперников.
Отметим, что полтавчане в первом тайме реализовали 2 из 3 одиннадцатиметровых и забили еще один мяч с игры.
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