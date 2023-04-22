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  4. Тренера Металлиста удалили в перерыве матча с Ворсклой
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 14:46 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:47
1730
1

Тренера Металлиста удалили в перерыве матча с Ворсклой

Олег Ратий остался недоволен работой арбитра и высказал это ему в лицо

22 апреля 2023, 14:46 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:47
1730
1
Тренера Металлиста удалили в перерыве матча с Ворсклой
ФК Минай. Олег Ратий

В субботу, 22 апреля, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист». Игра проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

В перерыве матча тренер харьковского клуба Олег Ратий был удален с поля. По всей видимости, он сказал что-то оскорбительное арбитру Александру Омельченко, который в первом тайме назначил три пенальти в ворота его команды и еще один – в ворота соперников.

Отметим, что полтавчане в первом тайме реализовали 2 из 3 одиннадцатиметровых и забили еще один мяч с игры.

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Олег Ратий Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Таулант Сефери Ворскла - Металлист
Источник Sport.ua
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Olgierd
Ну так всё правильно. Судья очевидно купленный. Надо было этому уроду ещё в табло дать.
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