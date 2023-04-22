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Англия
22 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:35
246
3

Будет распродажа. Челси надо вписаться в правила ФФП

«Пенсионеры» намерены избавиться от лишних игроков

22 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:35
246
3
Будет распродажа. Челси надо вписаться в правила ФФП
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонскому «Челси» предстоит провести чистку игрового состава до завершения финансового года, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Клуб в сезоне-2022/2023 совершил покупок новых игроков на более чем 600 млн фунтов. Теперь ему надо сбалансировать отчетность.

«Челси» хочет продать Кристиана Пулишича, Хакима Зиеш, Калиду Кулибали, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку и Пьера-Эмерика Обамеянга. Все желаемые сделки «пенсионеры» якобы должны совершить до 30 июня этого года, чтобы вписаться в ФФП.

Сообщается, что также уйти может Мэйсон Маунт. Его хотят получить «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

«Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, имея 39 очков после 31 матча.

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Лофтус-Чик Пьер-Эмерик Обамеянг Ромелу Лукаку Кристиан Пулишич Хаким Зиеш Калиду Кулибали Конор Галлахер Мэйсон Маунт
Источник Evening Standard
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Жесть. Такие игроки! Добротные полкоманды, если бы во главе был нормальный тренер.
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