Будет распродажа. Челси надо вписаться в правила ФФП

Лондонскому «Челси» предстоит провести чистку игрового состава до завершения финансового года, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Клуб в сезоне-2022/2023 совершил покупок новых игроков на более чем 600 млн фунтов. Теперь ему надо сбалансировать отчетность.

«Челси» хочет продать Кристиана Пулишича, Хакима Зиеш, Калиду Кулибали, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку и Пьера-Эмерика Обамеянга. Все желаемые сделки «пенсионеры» якобы должны совершить до 30 июня этого года, чтобы вписаться в ФФП.

Сообщается, что также уйти может Мэйсон Маунт. Его хотят получить «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

«Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, имея 39 очков после 31 матча.