Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая пробилась в первый финал турнира ITF в текущем сезоне
ITF
22 апреля 2023, 14:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:30
737
3

Завацкая пробилась в первый финал турнира ITF в текущем сезоне

Катарина будет сражаться за титул на соревнованиях в Италии

22 апреля 2023, 14:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:30
737
3
Завацкая пробилась в первый финал турнира ITF в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) продолжила победную серию на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В полуфинале соревнований украинка в трех партиях переиграла Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины (WTA 396). Матч продолжался больше 2 часов.

Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:7(5), 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В матче за титул Завацкая сразится против Сары Цакаревич (WTA 518) или Сонай Картал (WTA 216).


По теме:
Катарина Завацкая – Деа Херджелаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая обыграла россиянку на пути в полуфинал 25-тысячника в Италии
Екатерина Макарова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катарина Завацкая ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Деа Херджелаш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
Бокс | 21 апреля 2023, 14:51 6
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка

Промоутер – о будущем британца

Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Бокс | 21 апреля 2023, 18:12 5
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика

Верим или нет?

Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
Футбол | 22.04.2023, 12:15
Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?
Теннис | 22.04.2023, 10:15
С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?
С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Футбол | 21.04.2023, 23:25
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
трохи потривожила, але загалом молодець!!!
Ответить
0
Александр Ад
Молодець Ката!Погано тільки що розслабляется трохи в 2 сеті,як і вчора,а потім в 3 на нервах.хоч і вдало.Даешь титул!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
21.04.2023, 03:28
Футбол
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
20.04.2023, 15:49 6
Футбол
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
Суперкамбек! Арсенал спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
22.04.2023, 00:04 51
Футбол
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
Майк Тайсон назвал единственную суперзвезду современного бокса
20.04.2023, 14:19
Бокс
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 11
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 3
Бокс
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
21.04.2023, 19:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности