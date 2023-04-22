Завацкая пробилась в первый финал турнира ITF в текущем сезоне

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) продолжила победную серию на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В полуфинале соревнований украинка в трех партиях переиграла Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины (WTA 396). Матч продолжался больше 2 часов.

Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:7(5), 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В матче за титул Завацкая сразится против Сары Цакаревич (WTA 518) или Сонай Картал (WTA 216).



