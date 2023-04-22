ITF22 апреля 2023, 14:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:30
737
3
Завацкая пробилась в первый финал турнира ITF в текущем сезоне
Катарина будет сражаться за титул на соревнованиях в Италии
22 апреля 2023, 14:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:30
737
3
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) продолжила победную серию на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В полуфинале соревнований украинка в трех партиях переиграла Деа Херджелаш из Боснии и Герцеговины (WTA 396). Матч продолжался больше 2 часов.
Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:7(5), 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В матче за титул Завацкая сразится против Сары Цакаревич (WTA 518) или Сонай Картал (WTA 216).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 апреля 2023, 14:51 6
Промоутер – о будущем британца
Бокс | 21 апреля 2023, 18:12 5
Верим или нет?
Футбол | 22.04.2023, 12:15
Теннис | 22.04.2023, 10:15
Футбол | 21.04.2023, 23:25
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
трохи потривожила, але загалом молодець!!!
Молодець Ката!Погано тільки що розслабляется трохи в 2 сеті,як і вчора,а потім в 3 на нервах.хоч і вдало.Даешь титул!
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
20.04.2023, 17:52 1
20.04.2023, 15:49 6
22.04.2023, 00:04 51
20.04.2023, 14:19
21.04.2023, 11:45 11
20.04.2023, 15:04 3
21.04.2023, 19:45 1