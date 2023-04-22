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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 12:15 |
488
4

Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер

Сегодня без сюрпризов

22 апреля 2023, 12:15 |
488
4
Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
ФК Динамо Киев

22 апреля состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Шахтер».

В субботу в конференц-зале стадиона «Динамо» состоялось предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды.

Динамовцы выйдут на поле в домашнем комплекте белого цвета с синими полосами. Динамовский голкипер сыграет в светло-зеленом.

Гости проведут встречу в полосатой оранжево-черной форме. Вратарь «Шахтера» будет играть в бордовой экипировке.

Начало игры на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в 17:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер игровая форма
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Октавий Фландрийский
Как-то прочитал на расейском футбольном сайте, что Шахтер представляет, на самом деле так называемую ДНР, а сейчас просто играет в изгнании, мол команда хоть сейчас готова играть в чемпионате РФ, но фашисты местные, не дают им возможности рвануть с Украины в полном составе. СБУ  держит в заложниках их семьи... как вам такое?
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+1
Andr88
Интересно а старые сепары игроки ещё советского шахтера типа.соколовский Звягинцев которые сразу же перешли в дыру смотрят матчи с участием кротов ?
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0
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