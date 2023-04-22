Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер
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22 апреля состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Шахтер».
В субботу в конференц-зале стадиона «Динамо» состоялось предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в формах каких цветов сыграют команды.
Динамовцы выйдут на поле в домашнем комплекте белого цвета с синими полосами. Динамовский голкипер сыграет в светло-зеленом.
Гости проведут встречу в полосатой оранжево-черной форме. Вратарь «Шахтера» будет играть в бордовой экипировке.
Начало игры на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в 17:00.
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