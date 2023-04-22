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  4. Катарина Завацкая – Деа Херджелаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
22 апреля 2023, 12:05 |
483
0

Катарина Завацкая – Деа Херджелаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала турнира в Санта-Маргерита-ди-Пула

22 апреля 2023, 12:05 |
483
0
Катарина Завацкая – Деа Херджелаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

23 апреля украинка теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В полуфинале соревнований украинка сыграет с Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина, WTA 396). Встреча состоится первым запуском. Ориентировочное время начало матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Сары Цакаревич (WTA 518) или Сонай Картал (WTA 216).

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Источник Sport.ua
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