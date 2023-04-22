ITF22 апреля 2023, 12:05 |
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Катарина Завацкая – Деа Херджелаш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала турнира в Санта-Маргерита-ди-Пула
22 апреля 2023, 12:05 |
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23 апреля украинка теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В полуфинале соревнований украинка сыграет с Деа Херджелаш (Босния и Герцеговина, WTA 396). Встреча состоится первым запуском. Ориентировочное время начало матча – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Сары Цакаревич (WTA 518) или Сонай Картал (WTA 216).
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