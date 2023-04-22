Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о том, кто является фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги Европы, который уже дошел до полуфинальной стадии.

«В Лиге Европы я бы поставил на «Рому»: Моуриньо с годами стал более сбалансированным, но его команды демонстрируют невероятную злость, и то, как они прошли «Фейеноорд», говорит само за себя. Я считаю их фаворитами даже несмотря на присутствие в розыгрыше «Ювентуса», - цитирует Луческу juventusnews24.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в полуфиналах Лиги Европы сойдутся «Ювентус» с «Севильей» и «Рома» с «Байером». Испанский клуб является безоговорочным лидером по числу побед в турнире (6), причем «Севилья» выиграла все шесть финалов, в которых принимала участие.