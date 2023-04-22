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  4. Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
Лига Европы
22 апреля 2023, 10:47 | Обновлено 22 апреля 2023, 10:49
1234
2

Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы

Румынский специалист верит в итальянцев

22 апреля 2023, 10:47 | Обновлено 22 апреля 2023, 10:49
1234
2
Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о том, кто является фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги Европы, который уже дошел до полуфинальной стадии.

«В Лиге Европы я бы поставил на «Рому»: Моуриньо с годами стал более сбалансированным, но его команды демонстрируют невероятную злость, и то, как они прошли «Фейеноорд», говорит само за себя. Я считаю их фаворитами даже несмотря на присутствие в розыгрыше «Ювентуса», - цитирует Луческу juventusnews24.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в полуфиналах Лиги Европы сойдутся «Ювентус» с «Севильей» и «Рома» с «Байером». Испанский клуб является безоговорочным лидером по числу побед в турнире (6), причем «Севилья» выиграла все шесть финалов, в которых принимала участие.

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Мирча Луческу Динамо Киев Лига Европы Рома Рим Ювентус Севилья
Источник La Gazzetta dello Sport
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Пора Ювентусу что то выиграть.
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+1
Перець
Якщо залишиться тренером в наступному році буде Динамо 
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