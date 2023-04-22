Сачко не смог выйти в полуфинал турнира в Мексике, выиграв первый сет

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 292) завершил выступления на хардовом челленджере в Морелосе (Мексика).

В четвертьфинале соревнований украинец в трех партиях уступил Джеймсу Дакворту (Австралия, ATP 113) за 2 часа и 44 минут.

АТР челленджер Морелос. Хард. 1/4 финала

Джеймс Дакворт (Австралия) [1] – Виталий Сачко (Украина) – 2:6, 7:6 (7:0), 7:5

Дакворт является первым сеяным турнира. При счете 1:0 в пользу австралийца на тай-брейке второго сета матч был прерван из-за дождя.

Это была первая встреча теннисистов.

В полуфинале челленджера Дакворт сыграет с Кристианом Лангмо.