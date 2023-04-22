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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 08:30 |
84
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

Важные события во всех видах спорта

22 апреля 2023, 08:30 |
84
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
ФК Шахтер

В субботу, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Майнц – Бавария

Favbet 5.45 – 4.76 – 1.61

17:00 Динамо – Шахтер

Favbet 3.96 – 3.40 – 1.98

17:00 Ливерпуль – Ноттингем

Favbet 1.19 – 8.60 – 17.00

22:00 Реал Мадрид – Сельта

Favbet 1.38 – 5.60 – 8.60

ТЕННИС

17:00 Ига Свентек – Онс Жабер

Favbet 1.21 – 4.46

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Источник Sport.ua
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