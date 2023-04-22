Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 08:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Важные события во всех видах спорта
22 апреля 2023, 08:30 |
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В субботу, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:30 Майнц – Бавария
5.45 – 4.76 – 1.61
17:00 Динамо – Шахтер
17:00 Ливерпуль – Ноттингем
22:00 Реал Мадрид – Сельта
ТЕННИС
17:00 Ига Свентек – Онс Жабер
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