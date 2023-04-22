СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

В субботу, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Майнц – Бавария

5.45 – 4.76 – 1.61



17:00 Динамо – Шахтер

3.96 – 3.40 – 1.98

17:00 Ливерпуль – Ноттингем

1.19 – 8.60 – 17.00

22:00 Реал Мадрид – Сельта

1.38 – 5.60 – 8.60

ТЕННИС

17:00 Ига Свентек – Онс Жабер

1.21 – 4.46