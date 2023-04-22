Олег САЛЕНКО: «По меркам УПЛ Шахтер демонстрирует отличный уровень футбола»
Экс-форвард «Динамо» – о предстоящем матче киевлян против «Шахтера»
Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко поделился своими ожиданиями от противостояния киевлян с донецким «Шахтером», которое состоится в субботу.
– Олег, грядущий матч между «Динамо» и «Шахтером» не вызывает такого ажиотажа, как раньше?
– Да, но на это есть несколько причин. Во-первых, в нашей стране идет война. Во-вторых, соперники решают разные турнирные задачи. Если «Шахтер» борется за чемпионство, то для «Динамо» за счастье будет занять третье место. В заключение, поединки проходят без зрителей, что не дает такого ажиотажа вокруг этой встречи.
– Можно ли сказать, что победа еще оставит небольшие шансы «бело-синим» в борьбе за золотые медали?
– Я думаю, что это исключено. «Шахтер» сейчас находится в неплохой форме, поэтому потерять девять очков за восемь туров им будет нереально.
– Почему «Динамо» в этом сезоне в основном разочаровывает своих поклонников?
– Бущан и Шапаренко долгое время травмированы, уехали за границу Забарный и Цыганков – а это все ключевые исполнители «Динамо». Равноценных замен этим футболистам пока нет, от этого все и идет.
– В чем залог успеха нынешнего «Шахтера»?
– Игроки, ставшие основными в «Шахтере» после ухода легионеров, поняли философию нового главного тренера Игора Йовичевича. У команды многое получается: «горняки» неплохо выступили в Европе, заработали много баллов в копилку страны. А по меркам УПЛ «Шахтер» вообще демонстрирует отличный уровень футбола.
– Каков будет ваш прогноз на этот поединок?
– Мне почему-то кажется, что болельщиков ждет увлекательный матч. Думаю, команды сделают максимум, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и обрадовать качественным футболом. Конечно, хоть для какой-то интриги хотелось бы, чтобы победило «Динамо». Но думаю, что игра завершится вничью со счетом 1:1.
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