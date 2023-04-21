Другие новости21 апреля 2023, 22:39 |
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ФОТО. Три золотых мяча. Месси – лучший футболист мира по версии IFFHS
Аргентинский футболист – лучшим игрок, лучший плеймейкер и лучший бомбардир
21 апреля 2023, 22:39 |
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Аргентинский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим сразу в трех номинациях по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.
По итогам прошлого года капитан сборной Аргентины признан лучшим игроком в мире, лучшим плеймейкером и лучшим бомбардиром в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных).
Награды Лео получил в Париже, столице Франции.
ФОТО. Три золотых мяча. Месси – лучший футболист мира по версии IFFHS
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Комментарии 1
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Ну что, те, кто говорили и с пеной у рта доказывали, что Месси уже все, что теперешний Месси -бледная тень того,знаменитого... А он,оказывается, не обращая внимания на шавок тявкающих с подворотен, остается лучшим...
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