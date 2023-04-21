Аргентинский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим сразу в трех номинациях по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.

По итогам прошлого года капитан сборной Аргентины признан лучшим игроком в мире, лучшим плеймейкером и лучшим бомбардиром в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных).

Награды Лео получил в Париже, столице Франции.

ФОТО. Три золотых мяча. Месси – лучший футболист мира по версии IFFHS