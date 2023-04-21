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  4. Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Саутгемптона
Англия
21 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 21:41
266
0

Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Саутгемптона

Матч 32-го тура Английской Премьер-лиги состоится 21 апреля в 22:00

21 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 21:41
266
0
Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Саутгемптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Украинец Александр Зинченко выйдет в основе «канониров» на матч против «святых».

Стартовые составы команд на матч Арсенал Саутгемптон

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Источник Sport.ua
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