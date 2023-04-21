Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Саутгемптона

21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Украинец Александр Зинченко выйдет в основе «канониров» на матч против «святых».

Стартовые составы команд на матч Арсенал – Саутгемптон

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Zinchenko returns

🪄 Vieira in midfield

🌶️ Saka in attack



Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023