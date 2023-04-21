Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Саутгемптона
Матч 32-го тура Английской Премьер-лиги состоится 21 апреля в 22:00
21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Украинец Александр Зинченко выйдет в основе «канониров» на матч против «святых».
Стартовые составы команд на матч Арсенал – Саутгемптон
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023
🔙 Zinchenko returns
🪄 Vieira in midfield
🌶️ Saka in attack
Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn
Lining up in London 😇— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 21, 2023
Here’s the #SaintsFC team for tonight’s game against Arsenal: pic.twitter.com/zIhxoVZ882
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