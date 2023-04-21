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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Требл для Ман Сити? Впереди еще 11 матчей»
Англия
21 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 21 апреля 2023, 19:29
477
1

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Требл для Ман Сити? Впереди еще 11 матчей»

Команда может провести исторический сезон

21 апреля 2023, 19:15 | Обновлено 21 апреля 2023, 19:29
477
1
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Требл для Ман Сити? Впереди еще 11 матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Хосеп Гвардиола пока не хочет оценить возможность того, что «Манчестер Сити» завершит сезон с треблом – выиграет чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Про требл будем говорить только в том случае, если «Манчестер Сити» выиграет АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Посмотрите, как мы далеки от этого. До возможного требла еще целых 11 матчей. 11 матчей – мы очень далеко».

«Создает ли возможность трех трофеев дополнительное напряжение? Нет. Начинаем борьбу с полуфинала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед», – сказал Гвардиола.

В АПЛ команда отстает от лидера «Арсенала» на 4 очка, а в Лиге чемпионов в полуфинале сыграет с «Реалом».

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник BBC
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Комментарии 1
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iw_miami
это будет что-то на уровне 3 ЧМ Пеле: по 2 раза с хавиньестами, дидигарринчами и еще 1 раз с абсолютно новыми игроками
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