Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 3:2. Погоня за Рухом. Обзор матча
Молодежные турниры
21 апреля 2023, 16:50 |
294
0

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 3:2. Погоня за Рухом. Обзор матча

Киевляне закрепились на 2-й позиции

21 апреля 2023, 16:50 |
294
0
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 3:2. Погоня за Рухом. Обзор матча
ФК Динамо Киев

В матче юношеского чемпионата Украины «Динамо» U-19 удалось обыграть «Шахтер» U-19 со счетом 3:2 благодаря голам Кремчанина, Диалло и Малыша.

«Динамо» набирает 53 очка, соперник остается с 49 пунктами. У «Руха» 57 очков и матч в запасе.

По теме:
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Супряга снизил к себе требования»
Перешел к Шаблию. Голкипер Динамо сменил агента
Чемпионат U-19. Динамо в матче с пятью голами обыграло Шахтер
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Футбол | 21 апреля 2023, 03:28 0
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном

Загадочный ответ от украинского специалиста

Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Футбол | 21 апреля 2023, 12:50 14
Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»

Специалист вынес вердикт защитнику «Шахтера»

Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Футбол | 21.04.2023, 07:14
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
Футбол | 21.04.2023, 09:10
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
Умер легендарный экс-игрок Барселоны
Футбол | 20.04.2023, 16:54
Умер легендарный экс-игрок Барселоны
Умер легендарный экс-игрок Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
21.04.2023, 01:10 6
Футбол
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
19.04.2023, 21:12 2
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
19.04.2023, 21:30 5
Футбол
Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
19.04.2023, 16:40 2
Теннис
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
19.04.2023, 21:05
Хоккей
Не спутник, а болид (метеор). Специалисты пояснили причину вспышки в Киеве
Не спутник, а болид (метеор). Специалисты пояснили причину вспышки в Киеве
20.04.2023, 00:57 1
Война
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
19.04.2023, 23:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности