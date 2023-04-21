Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 3:2. Погоня за Рухом. Обзор матча

В матче юношеского чемпионата Украины «Динамо» U-19 удалось обыграть «Шахтер» U-19 со счетом 3:2 благодаря голам Кремчанина, Диалло и Малыша.

«Динамо» набирает 53 очка, соперник остается с 49 пунктами. У «Руха» 57 очков и матч в запасе.