Лига чемпионов21 апреля 2023, 16:24 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Календарь слишком напряженный»
Тренер «Реала» – о плотном графике матчей
21 апреля 2023, 16:24 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз подчеркнул слишком насыщенный график футбольного сезона:
«Календарь слишком напряженный, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.
Футболисты – самая важная часть футбола, но каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе.
Это нехорошо для футбола. Это неправильно. Что-то должно измениться. Слишком много игр».
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Комментарии 1
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Він то напружений, але ла ліга фактично програна, ще за два очки позаду і земляки-матрасники. Втім сіті має більше клопоту, бо гонитва за Арсеналом набуває цілком розбірливих обрисів.
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