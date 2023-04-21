Карло АНЧЕЛОТТИ: «Календарь слишком напряженный»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз подчеркнул слишком насыщенный график футбольного сезона:

«Календарь слишком напряженный, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.

Футболисты – самая важная часть футбола, но каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе.

Это нехорошо для футбола. Это неправильно. Что-то должно измениться. Слишком много игр».