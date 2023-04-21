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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Календарь слишком напряженный»
Лига чемпионов
21 апреля 2023, 16:24 |
247
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Календарь слишком напряженный»

Тренер «Реала» – о плотном графике матчей

21 апреля 2023, 16:24 |
247
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Календарь слишком напряженный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз подчеркнул слишком насыщенный график футбольного сезона:

«Календарь слишком напряженный, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.

Футболисты – самая важная часть футбола, но каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе.

Это нехорошо для футбола. Это неправильно. Что-то должно измениться. Слишком много игр».

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Источник ESPN
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Комментарии 1
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andre_lui
Він то напружений, але ла ліга фактично програна, ще за два очки позаду і земляки-матрасники. Втім сіті має більше клопоту, бо гонитва за Арсеналом набуває цілком розбірливих обрисів.
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