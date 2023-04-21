Пеп ГВАРДИОЛА: «Итальянский футбол сейчас на подъеме»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал успехи итальянских клубов в нынешнем сезоне еврокубков:

«Для меня это не стало сюрпризом. Итальянский футбол сейчас находится на подъеме. Я видел матч между «Наполи» и «Миланом» во вторник. Могу сказать, что неаполитанцы поразили меня. Все их игры с «Миланом» в этом сезоне были близкими.

Должны ли мы говорить, что «Наполи» – плохая команда, потому что вылетела? Нет, потому что я видел их игру и был поражен. Они выиграют Скудетто. «Милан» в Европе изменил свой менталитет. Это такой клуб, как «Бавария». У них есть история».