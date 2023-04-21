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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Итальянский футбол сейчас на подъеме»
Лига чемпионов
21 апреля 2023, 16:08 |
430
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Итальянский футбол сейчас на подъеме»

Тренер «Манчестер Сити» – об успехах клубов из Серии А

21 апреля 2023, 16:08 |
430
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Итальянский футбол сейчас на подъеме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал успехи итальянских клубов в нынешнем сезоне еврокубков:

«Для меня это не стало сюрпризом. Итальянский футбол сейчас находится на подъеме. Я видел матч между «Наполи» и «Миланом» во вторник. Могу сказать, что неаполитанцы поразили меня. Все их игры с «Миланом» в этом сезоне были близкими.

Должны ли мы говорить, что «Наполи» – плохая команда, потому что вылетела? Нет, потому что я видел их игру и был поражен. Они выиграют Скудетто. «Милан» в Европе изменил свой менталитет. Это такой клуб, как «Бавария». У них есть история».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник La Gazzetta dello Sport
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