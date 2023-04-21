Украина. Премьер лига21 апреля 2023, 16:05 |
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ВИДЕО. Классный дальний удар. Лидер Зари Бражко оформил 5-й гол в сезоне
В «Динамо» смотрят и радуются
21 апреля 2023, 16:05 |
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В матче чемпионата Украины между «Колосом» и «Зарей» гости вышли вперед благодаря дальнему удару полузащитника Владимира Бражко.
Лидер команды Патрика ван Леувена, арендованный у «Динамо», оформил свой 5-й гол в нынешнем сезоне.
Володимир Бражко забиває дальнім пострілом з-за меж штрафного майданчика 😍#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/LSAdU22wYy— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 21, 2023
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