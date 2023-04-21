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  4. ВИДЕО. Классный дальний удар. Лидер Зари Бражко оформил 5-й гол в сезоне
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 16:05 |
1090
0

ВИДЕО. Классный дальний удар. Лидер Зари Бражко оформил 5-й гол в сезоне

В «Динамо» смотрят и радуются

21 апреля 2023, 16:05 |
1090
0
ВИДЕО. Классный дальний удар. Лидер Зари Бражко оформил 5-й гол в сезоне
ФК Заря. Владимир Бражко

В матче чемпионата Украины между «Колосом» и «Зарей» гости вышли вперед благодаря дальнему удару полузащитника Владимира Бражко.

Лидер команды Патрика ван Леувена, арендованный у «Динамо», оформил свой 5-й гол в нынешнем сезоне.

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Источник Sport.ua
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