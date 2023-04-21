Томас ТУХЕЛЬ: «Я бы не сказал, что у Баварии кризис»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказал оценочное мнение о прекращении командой борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала. Напомним, баварцы по сумме двух матчей уступили путевку в полуфинал английскому «Манчестер Сити».

«Я прекрасно понимаю, что три года без полуфинала в Кубке Германии – это недостаточно. Но команда три года подряд играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это не кризис. Нам не нужно все ставить под сомнение. Многие большие клубы не вышли в четвертьфинал.

Мы по-прежнему амбициозны и всегда хотим большего. Мы все еще первые в Бундеслиге. Я бы не сказал, что у нас кризис», – заявил Тухель.