Томас ТУХЕЛЬ: «Я бы не сказал, что у Баварии кризис»
Тренер – о вылете мюнхенцев из Лиги чемпионов
Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказал оценочное мнение о прекращении командой борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала. Напомним, баварцы по сумме двух матчей уступили путевку в полуфинал английскому «Манчестер Сити».
«Я прекрасно понимаю, что три года без полуфинала в Кубке Германии – это недостаточно. Но команда три года подряд играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это не кризис. Нам не нужно все ставить под сомнение. Многие большие клубы не вышли в четвертьфинал.
Мы по-прежнему амбициозны и всегда хотим большего. Мы все еще первые в Бундеслиге. Я бы не сказал, что у нас кризис», – заявил Тухель.
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