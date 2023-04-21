Колос – Заря. Известны составы команд на матч УПЛ

Сегодня, в пятницу, 21 апреля, «Колос» из Ковалевки и луганская «Заря» выяснят отношения между собой в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток в игре прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов, Милько, Мякушко, Ореховский, Ильин, Лысенко.

Запасные: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Новак, Емец, Криворучко, Болбат, Велетень, Исаенко, Попов.

«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Снурницын, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро.

Запасные: Кучерук, Жилкин, Бурда, Мороховец, Хахлев, Гулько, Вантух, Полегенько, Дрышлюк, Нагнойный, Погорелый, Мишнев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Заря».