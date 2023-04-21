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Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:40
297
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Эпоха Луческу прошла»

Специалист сравнил Луческу с Йовичевичем и призвал «Динамо» к смене тренера

21 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:40
297
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Эпоха Луческу прошла»
ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший полузащитник львовских «Карпат» и закарпатского «Миная» Михаил Кополовец сравнил главного тренера киевского «Динамо» Мирчу Луческу с наставником донецкого «Шахтера» Игорем Йовичевичем.

«Основная заслуга в том, что «Шахтер» играет на уровне тренера. Я с Йовичевичем пересекался в «Карпатах» и могу сказать, что он умеет работать с футболистами. Он хороший психолог и умеет зарядить команду. Насколько я вижу, игроки Шахтера воспринимают Йовичевича как друга и при этом уважают.

А Луческу 77 лет, у него уже нет того пороха, как раньше. Он хороший тренер, но возраст берет свое. Сейчас он максимально пассивен и ничего не может дать команде. Эпоха Луческу прошла. «Динамо» нужен молодой креативный тренер, который будет с футболистами на одной волне», – сказал Кополовец.

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Михаил Кополовец Мирча Луческу Игор Йовичевич Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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