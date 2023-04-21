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Украина. Первая лига
21 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
339
0

Утверждены даты и время начала матчей 25-го тура УПЛ

Игры состоятся 7 и 8 мая

21 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
339
0
Утверждены даты и время начала матчей 25-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала встреч 25-го тура чемпионата Украины.

Центральным матчем тура станет игра между «Кривбассом» и «Динамо». Она состоится в понедельник, 8 мая, начало - в 13:00.

25-й тур

7 мая (воскресенье)

13:00. «Черноморец» – «Днепр-1»

13:00. «Металлист» – «Львов»

15:00. «Александрия» – «Шахтер»

8 мая (понедельник)

13:00. «Кривбасс» – «Динамо»

14:00. «Минай» – «Ворскла»

15:00. «Верес» – «Колос»

15:00. «Рух» – «Ингулец»

17:00. «Заря» -– «Металлист 1925»

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Источник УПЛ
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