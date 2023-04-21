Украина. Первая лига21 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
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Утверждены даты и время начала матчей 25-го тура УПЛ
Игры состоятся 7 и 8 мая
21 апреля 2023, 12:51 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:54
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Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала встреч 25-го тура чемпионата Украины.
Центральным матчем тура станет игра между «Кривбассом» и «Динамо». Она состоится в понедельник, 8 мая, начало - в 13:00.
25-й тур
7 мая (воскресенье)
13:00. «Черноморец» – «Днепр-1»
13:00. «Металлист» – «Львов»
15:00. «Александрия» – «Шахтер»
8 мая (понедельник)
13:00. «Кривбасс» – «Динамо»
14:00. «Минай» – «Ворскла»
15:00. «Верес» – «Колос»
15:00. «Рух» – «Ингулец»
17:00. «Заря» -– «Металлист 1925»
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