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  4. Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:56
921
10

Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»

Специалист вынес вердикт защитнику «Шахтера»

21 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:56
921
10
Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко (справа)

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо не считает, что центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко потянет уровень АПЛ.

«Матвиенко хотел купить «Брайтон»? Это журналисты разгоняют эту тему. Никто его не хочет покупать, они же видят, что это не тот уровень», – сказал Сабо.

Отметим, что в текущем сезоне Матвиенко провел уже 30 матчей за «Шахтер», в которых отметился голом и тремя результативными передачами.

Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года, а Трансфермаркт оценивает его в 18 миллионов евро.

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Йожеф Сабо Брайтон Шахтер Донецк Николай Матвиенко
Источник FanDay
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Комментарии 10
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Remark
Та ясно это всем. Если бы хотели купить, то купили бы. Мудрика ж то купили, и цена не отпугала. При чем цена завышенная в разы.
Матвиенко - это вечно молодой и вечно перспективный украинский футболист, который вот вот должен стать звездой)
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+3
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Andr88
Нападающий Ренна отставал метров на 5 от Матвиенко .обогнал и сделал голевую на дальную штангу .А с Фейеноордом это вообще смех .Неужели такого защитника могут в АПЛ ? Это нулевой защитник 
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+1
Игорек
Матвиенко не стоил и не стоит этих денег!Сабо правильно говорит
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0
GloryUkraine
Не знаю чи після Мудрика хтось захоче купувати гравців з УПЛ, а тим більше із Шахтаря.
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-3
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fitnes_sports066
Всё просто Сабо как и Леоненко Ахметов перестал платить мы слышим правду
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-3
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