Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо не считает, что центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко потянет уровень АПЛ.

«Матвиенко хотел купить «Брайтон»? Это журналисты разгоняют эту тему. Никто его не хочет покупать, они же видят, что это не тот уровень», – сказал Сабо.

Отметим, что в текущем сезоне Матвиенко провел уже 30 матчей за «Шахтер», в которых отметился голом и тремя результативными передачами.

Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года, а Трансфермаркт оценивает его в 18 миллионов евро.