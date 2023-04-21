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Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:35
45
0

Два игрока вернулись в общую группу Металлиста 1925 перед матчем со Львовом

Андрей Ременюк и Абдулла Абдуллаев освободили лазарет харьковчан

21 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 12:35
45
0
Два игрока вернулись в общую группу Металлиста 1925 перед матчем со Львовом
ФК Металлист 1925

Полузащитник Андрей Ременюк и нападающий Абдулла Абдуллаев вернулись в общую группу «Металлиста 1925».

Оба футболиста восстановились после повреждений и готовятся к выездному поединку 22-го тура УПЛ со «Львовом». Ранее они пропустили игру против «Александрии» (0:0).

24-летним Ременюк провел в этом сезоне 20 матчей и выполнил 1 ассист. 21-летний Абдуллаев перешел в «Металлист 1925» зимой из «Зари» и сыграл за харьковчан 3 игры, без результативных действий.

Матч 22-го тура УПЛ «Львов» - «Металлист 1925» состоится 23 апреля на львовском стадионе «СКИФ» и начнется в 13:00.

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Металлист 1925 Абдулла Абдуллаев Андрей Ременюк
Источник ФК Металлист 1925
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