Два игрока вернулись в общую группу Металлиста 1925 перед матчем со Львовом

Полузащитник Андрей Ременюк и нападающий Абдулла Абдуллаев вернулись в общую группу «Металлиста 1925».

Оба футболиста восстановились после повреждений и готовятся к выездному поединку 22-го тура УПЛ со «Львовом». Ранее они пропустили игру против «Александрии» (0:0).

24-летним Ременюк провел в этом сезоне 20 матчей и выполнил 1 ассист. 21-летний Абдуллаев перешел в «Металлист 1925» зимой из «Зари» и сыграл за харьковчан 3 игры, без результативных действий.

Матч 22-го тура УПЛ «Львов» - «Металлист 1925» состоится 23 апреля на львовском стадионе «СКИФ» и начнется в 13:00.