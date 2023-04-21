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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Динамо нужно брать пример с Шахтера»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 12:39 |
301
1

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Динамо нужно брать пример с Шахтера»

Бывший спортивный директор «Миная» – о предстоящем матче украинских грандов

21 апреля 2023, 12:39 |
301
1
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Динамо нужно брать пример с Шахтера»
YouTube. Михаил Кополовец

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о недостатках «Динамо» перед матчем с «Шахтером».

«Несомненно, у «Шахтера» более сильное нападение и более сбалансированный состав. У «горняков» ушел Мудрик, но все равно они смотрятся стабильно. В «Динамо» вообще непонятно, что происходит! Вы только посмотрите, как они играют в чемпионате: проиграли «Ингульцу», не смогли переиграть «Рух». Команда нестабильна.

Сейчас я перестал смотреть матчи «Динамо», потому что просто неинтересно. Они в каждом матче могут потерять очки даже с аутсайдерами. Когда такое в последнее было, я не помню.

Я думаю, «Динамо» нужны глобальные реформы, им нужно брать пример с «Шахтера». В донецком клубе футболисты идут плавно, происходит смена, а у «Динамо» какой-то сыр-бор. Непонятно, что происходит! Я бы назвал это так – лебедь, рак и щука. Каждый тянет на себя, а команды нет.

Посмотрите, что они сделали с Цыганковым. Лидера команды, реально круто играющего, продали всего за пять миллионов, а раньше не продавали за 20, когда были предложения. Они его передержали, и у «Динамо» у него начался регресс. Такая же ситуация сейчас с Довбиком в «Днепре-1». Ему уже нужно уходить, в «Днепре-1» он не сможет прогрессировать.

Не понимаю, в чем секрет такой политики и глухонемого менеджмента. Также отдали Забарного. Утрата этих футболистов очень сказывается на «Динамо». Менеджмент киевлян не дорабатывает конкретно. Это проблема нашего совкового футбола, где футболистов маринуют. Пугают, что если не подпишут контракт, то будут играть в дубле и так далее. К сожалению, у «Динамо» осталась эта совковая история», – сказал Кополовец.

Матч состоится 22 апреля в 17:00.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Михаил Кополовец
Источник Украинский футбол
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simon andre
Кополовец пусть пример берет с минтая в банке .
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