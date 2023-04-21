Фирмино договорился о переходе в Галатасарай

31-летний бразильский нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино договорился о летнем переходе в турецкий «Галатасарай» на правах свободного агента.

Источник отмечает, что стороны достигли принципиального соглашения о трансфере. Ранее Фирмино принял решение покинуть «Ливерпуль» несмотря на то, что клуб был готов продлить с ним истекающее соглашение. Бразилец хотел перейти в другую команду за новым вызовом.

В этом сезоне Фирмино записал на свой актив 9 голов и 4 результативные передачи в английской Премьер-лиге.

Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, когда перешел из немецкого «Хоффенхайма».