Йожеф САБО: «Судаков что-то долго запрягает»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что ему импонирует игра хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, а вот от талантливого полузащитника «горняков» Георгия Судакова тренер ожидает большего.

«Мне нравится Бондаренко, он хороший игрок. А вообще у них средняя линия вся добротна. А вот Судаков что-то долго запрягает. Пока еще он не проявил себя на международном уровне, а уже пора», – сказал Сабо.

В текущем сезоне Судаков в составе «Шахтера» провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал 10 ассистов.

Контракт Судакова с «Шахтером» действует до 30 июня 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает 20-летнего хавбека в девять миллионов евро.