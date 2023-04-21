Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Судаков что-то долго запрягает»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 11:26 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:40
416
2

Йожеф САБО: «Судаков что-то долго запрягает»

Специалист разочарован полузащитником сборной Украины

21 апреля 2023, 11:26 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:40
416
2
Йожеф САБО: «Судаков что-то долго запрягает»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что ему импонирует игра хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, а вот от талантливого полузащитника «горняков» Георгия Судакова тренер ожидает большего.

«Мне нравится Бондаренко, он хороший игрок. А вообще у них средняя линия вся добротна. А вот Судаков что-то долго запрягает. Пока еще он не проявил себя на международном уровне, а уже пора», – сказал Сабо.

В текущем сезоне Судаков в составе «Шахтера» провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал 10 ассистов.

Контракт Судакова с «Шахтером» действует до 30 июня 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает 20-летнего хавбека в девять миллионов евро.

По теме:
Йожеф САБО: «Матвиенко хотел купить Брайтон? Никто его не хочет покупать»
Йожеф САБО: «Уверен, что Шахтер победит Динамо с разницей в два мяча»
Йожеф САБО: «Луческу прекрасно понимает, что в Динамо слабенькие игроки»
Йожеф Сабо Георгий Судаков
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Севильи и Ромы, Юве вернули очки, где сыграет Украина с Мальтой?
Футбол | 21 апреля 2023, 06:15 0
Победа Севильи и Ромы, Юве вернули очки, где сыграет Украина с Мальтой?
Победа Севильи и Ромы, Юве вернули очки, где сыграет Украина с Мальтой?

Главные новости за 20 апреля на Sport.ua

КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
Футбол | 21 апреля 2023, 09:10 2
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба
КДК УАФ оштрафовал Кривбасс на 75 тысяч гривен за поведение Вернидуба

«Металлист 1925» оштрафован на 50 тысяч гривен за дейстия Эдмара

ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
Футбол | 20.04.2023, 13:27
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Футбол | 20.04.2023, 15:49
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Футбол | 20.04.2023, 20:45
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Cабо решил всех покритиковать, он в этом вью про Матвиенко сказал не лестно, но почему то спорт уа только часть опубликовал его высказываний. Или может будет отдельной статьей?
Ответить
0
Remark
Та вроде +/- нормально играет. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фирменная остановка – четвертьфинал. Бавария дома не обыграла Ман Сити
Фирменная остановка – четвертьфинал. Бавария дома не обыграла Ман Сити
19.04.2023, 23:59 13
Футбол
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
19.04.2023, 11:45 13
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 3
Бокс
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
20.04.2023, 19:50 15
Футбол
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
20.04.2023, 00:10 5
Футбол
ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника
ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника
20.04.2023, 13:03 4
Бокс
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
19.04.2023, 21:05
Хоккей
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
19.04.2023, 20:51 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности