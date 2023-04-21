Ваншельбойм прошел на отказе лидера посева в Сплите

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№468 ATP) добыл еще одну победу на турнире ITF и Хорватии, обыграв лидера посева.

В 1/4 финала украинец прошел чешского теннисиста Михаэля Врбенски (№346 ATP), который принял решение сняться после первого сета.

Сплит. 1/4 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Михаэль Врбенски (Чехия) – 6:1 (отказ)

В следующем раунде Ваншельбойм сразится с Жеромом Кимом из Швейцарии или Олегом Приходько.