ITF21 апреля 2023, 11:40 |
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Ваншельбойм прошел на отказе лидера посева в Сплите
Эрик выиграл первый сет, после этого противник не смог продолжить матч
21 апреля 2023, 11:40 |
71
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№468 ATP) добыл еще одну победу на турнире ITF и Хорватии, обыграв лидера посева.
В 1/4 финала украинец прошел чешского теннисиста Михаэля Врбенски (№346 ATP), который принял решение сняться после первого сета.
Сплит. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Михаэль Врбенски (Чехия) – 6:1 (отказ)
В следующем раунде Ваншельбойм сразится с Жеромом Кимом из Швейцарии или Олегом Приходько.
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