Италия21 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:12
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Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе Милана
Опытный шведский форвард полностью восстановился от травмы
21 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:12
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41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе итальянского клуба.
Ибрагимович получил мышечное повреждение, находясь в расположении своей национальной команды. В Лиге чемпионов Златан сыграть не сможет, поскольку не был заявлен на плей-офф.
Тренерский штаб «россонери» сможет задействовать Златана в матчах национального первенства.
В этом сезоне Ибрагимович забил один гол за миланцев в четырех матчах.
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