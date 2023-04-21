Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе Милана

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе итальянского клуба.

Ибрагимович получил мышечное повреждение, находясь в расположении своей национальной команды. В Лиге чемпионов Златан сыграть не сможет, поскольку не был заявлен на плей-офф.

Тренерский штаб «россонери» сможет задействовать Златана в матчах национального первенства.

В этом сезоне Ибрагимович забил один гол за миланцев в четырех матчах.