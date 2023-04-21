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  4. Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе Милана
Италия
21 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:12
65
0

Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе Милана

Опытный шведский форвард полностью восстановился от травмы

21 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 21 апреля 2023, 11:12
65
0
Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе Милана
ФК Милан. Златан Ибрагимович

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе итальянского клуба.

Ибрагимович получил мышечное повреждение, находясь в расположении своей национальной команды. В Лиге чемпионов Златан сыграть не сможет, поскольку не был заявлен на плей-офф.

Тренерский штаб «россонери» сможет задействовать Златана в матчах национального первенства.

В этом сезоне Ибрагимович забил один гол за миланцев в четырех матчах.

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Источник ФК Милан
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