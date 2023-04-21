Молодежные турниры21 апреля 2023, 10:31 |
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Динамо U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 21 апреля в 13:00
21 апреля 2023, 10:31 |
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В пятницу, 21 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Игра пройдет на загородной клубной базе «Динамо» в Вите-Литовской. Начало в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Отметим, что после 21 сыгранного матча «Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице, имея в активе 50 очков и на один зачетный пункт опережает «Шахтер». Лидером является львовский «Рух», у которого 57 очков.
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