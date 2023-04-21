Йожеф САБО: «Уверен, что Шахтер победит Динамо с разницей в два мяча»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о предстоящем поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер».

«Динамо» будет очень тяжело. Единственное, что им может помочь – это быстрый гол. Я уверен, что «Шахтер» победит с разницей в два мяча. Ставлю на 3:1».

Думаю, большие шансы забить будут у Бондаренко, Судакова и Траоре. У «Динамо» бьют только два игрока – Буяльский и Ванат, поэтому гол престижа забьет кто-то из них. Больше склоняюсь к Буяльскому. О Ванате сейчас много пишут, но он еще сырой футболист», - сказал Сабо.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в Киеве 22 апреля и начнется в 17:00.