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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо рискует пропустить целую сумку голов от Шахтера»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 08:58 |
1058
2

Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо рискует пропустить целую сумку голов от Шахтера»

Эксперт предостерег киевский клуб перед центральным матчем 22-го тура УПЛ

21 апреля 2023, 08:58 |
1058
2
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо рискует пропустить целую сумку голов от Шахтера»
ФК Динамо Киев

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев – «Шахтер».

«Для «Динамо» будет очень многое зависеть от результата этого матча. Ну, во-первых, речь идет о перспективе остаться на посту тренера для Мирчи Луческу. Он сам хочет понять для себя, стоит ли ему оставаться в «Динамо». У него операция должна быть скоро, поэтому вопрос тренерский важен.

Во-вторых, поражение для «Динамо» будет серьезным ударом в борьбе за самые высокие места. У них нет другого выбора, как играть на победу. Но у «Динамо» банально нет «тяги», как говорится, нет стабильности в результатах.

«Шахтер» уже почувствовал запах чемпионства и не желает отпускать свою первую строчку. Они однозначно не захотят терять очки, настроение будет максимально бороться за победу.

Результат может быть разным. Все зависит от того, кто как начнет игру. Если «Динамо» с первых минут будет играть от обороны, то есть шансы отобрать очки у «Шахтера». Если сразу киевляне пойдут в атаку, то рискуют пропустить целую сумку голов.

Я думаю, что матч получится результативным. Я поставлю на обмен голами, а также хочу взять гол Владислава Ваната», – заявил Цыганык.

Матч состоится 22 апреля в 17:00.

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Комментарии 2
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alekos59
Оце робота, чеши язиком направо-налево й нi за що не вiдповiдай !!! Эспёрд одним словом.
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