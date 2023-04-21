Стародубцева сыграет в 1/4 финала турнира ITF в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№617 WTA) смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF W25, проходящего в Зефирхиллсе (США, Флорида).

23-летняя уроженка Новой Каховки во встрече 1/8 финала дарью кудашову (№395 WTA), которая имела шестой номер посева на турнире – 7:5, 6:2.

ITF W25 Зефирхиллс. 1/8 финала

дарья кудашова (6) – Юлия Стародубцева (Украина) – 5:7, 2:6

За путевку в полуфинал Стародубцева сразится с американкой Макенной Джонс (№487 WTA).