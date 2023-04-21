ITF21 апреля 2023, 08:03 |
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Стародубцева сыграет в 1/4 финала турнира ITF в США
Украинка огорчила сеянную соперницу
21 апреля 2023, 08:03 |
107
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№617 WTA) смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF W25, проходящего в Зефирхиллсе (США, Флорида).
23-летняя уроженка Новой Каховки во встрече 1/8 финала дарью кудашову (№395 WTA), которая имела шестой номер посева на турнире – 7:5, 6:2.
ITF W25 Зефирхиллс. 1/8 финала
дарья кудашова (6) – Юлия Стародубцева (Украина) – 5:7, 2:6
За путевку в полуфинал Стародубцева сразится с американкой Макенной Джонс (№487 WTA).
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