Определились четвертьфиналисты грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне
Карлос Алькарас продолжает защиту титула, Каспер Рууд завершил выступления
В четверг, 20 апреля, состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута в двух партиях.
Второй сеяный турнира Стефанос Циципас разгромил Дениса Шаповалова за 1 час и 17 минут.
Каспер Рууд неожиданно уступил Франсиско Черундоло, Лоренцо Музетти в трех сетах дожал Йосихито Нисисоку.
Отметим, что в прошлом году трофей на этих кортах выиграл Алькарас.
АТР 500 Барселона. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Роберто Баутиста-Агут [13] – 6:3, 7:5
Алехандро Давидович Фокина [10] – Эмиль Руусувуори – 6:4, 7:5
Каспер Рууд [3] – Франсиско Черундоло [15] – 6:7 (5:7), 3:6
Дэн Эванс [12] – Карен Хачанов [6] – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Кэмерон Норри [7] – Лоренцо Музетти [9] – 6:3, 4:6, 1:6
Йосихито Нисиока [16] – Янник Синнер [4] – 1:6, 6:4, 3:6
Алекс Де Минаур [8] – Григор Димитров [11] – RET., Димитров
Денис Шаповалов [14] – Стефанос Циципас [2] – 3:6, 2:6
АТР 500 Барселона. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Алехандро Давидович Фокина [10]
Франсиско Черундоло [15] – Дэн Эванс [12]
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [9] – Янник Синнер [4]
Алекс Де Минаур [8] – Стефанос Циципас [2]
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