Определились четвертьфиналисты грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне

В четверг, 20 апреля, состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута в двух партиях.

Второй сеяный турнира Стефанос Циципас разгромил Дениса Шаповалова за 1 час и 17 минут.

Каспер Рууд неожиданно уступил Франсиско Черундоло, Лоренцо Музетти в трех сетах дожал Йосихито Нисисоку.

Отметим, что в прошлом году трофей на этих кортах выиграл Алькарас.

АТР 500 Барселона. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Роберто Баутиста-Агут [13] – 6:3, 7:5

Алехандро Давидович Фокина [10] – Эмиль Руусувуори – 6:4, 7:5

Каспер Рууд [3] – Франсиско Черундоло [15] – 6:7 (5:7), 3:6

Дэн Эванс [12] – Карен Хачанов [6] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [7] – Лоренцо Музетти [9] – 6:3, 4:6, 1:6

Йосихито Нисиока [16] – Янник Синнер [4] – 1:6, 6:4, 3:6

Алекс Де Минаур [8] – Григор Димитров [11] – RET., Димитров

Денис Шаповалов [14] – Стефанос Циципас [2] – 3:6, 2:6

АТР 500 Барселона. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Алехандро Давидович Фокина [10]

Франсиско Черундоло [15] – Дэн Эванс [12]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [9] – Янник Синнер [4]

Алекс Де Минаур [8] – Стефанос Циципас [2]