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  4. Екатерина Макарова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
21 апреля 2023, 04:50 |
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Екатерина Макарова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира в Санта-Маргерита-ди-Пула

21 апреля 2023, 04:50 |
55
0
Екатерина Макарова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

21 апреля украинка теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В четвертьфинале соревнований в Италии украинка сыграет с Екатериной Макаровой (WTA 202). Встреча состоится вторым запуском после матча Юлиан Оклеппо – Александр Вайс.

Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый поединок между теннисистками.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Кайсо Ринальдо Перссон (WTA 388) или Деа Хердзелаш (WTA 396).

📺 Видеотрансляция

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Екатерина Макарова Катарина Завацкая смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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