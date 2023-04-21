Екатерина Макарова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля украинка теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В четвертьфинале соревнований в Италии украинка сыграет с Екатериной Макаровой (WTA 202). Встреча состоится вторым запуском после матча Юлиан Оклеппо – Александр Вайс.

Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый поединок между теннисистками.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Кайсо Ринальдо Перссон (WTA 388) или Деа Хердзелаш (WTA 396).

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