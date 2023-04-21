СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля

В пятницу, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Колос – Заря

3.60 – 3.34 – 2.11

22:00 Арсенал – Саутгемптон

1.20 – 8.30 – 16.00

22:00 Анже – ПСЖ

13.00 – 7.30 – 1.24

ТЕННИС

11:00 Екатерина Макарова – Катарина Завацкая

3.15 – 1.32

19:00 Джеймс Дакворт – Виталий Сачко

1.42 – 2.79

СНУКЕР

16:30 Ронни О'Салливан – Хоссейн Вафаей

1.32 – 3.34