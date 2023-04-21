Англия21 апреля 2023, 01:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
Важные события во всех видах спорта
21 апреля 2023, 01:13 |
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В пятницу, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Колос – Заря
22:00 Арсенал – Саутгемптон
22:00 Анже – ПСЖ
ТЕННИС
11:00 Екатерина Макарова – Катарина Завацкая
19:00 Джеймс Дакворт – Виталий Сачко
СНУКЕР
16:30 Ронни О'Салливан – Хоссейн Вафаей
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