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Англия
21 апреля 2023, 01:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля

Важные события во всех видах спорта

21 апреля 2023, 01:13 |
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Колос – Заря

Favbet 3.60 – 3.34 – 2.11

22:00 Арсенал – Саутгемптон

Favbet 1.20 – 8.30 – 16.00

22:00 Анже – ПСЖ

Favbet 13.00 – 7.30 – 1.24

ТЕННИС

11:00 Екатерина Макарова – Катарина Завацкая

Favbet 3.15 – 1.32

19:00 Джеймс Дакворт – Виталий Сачко

Favbet 1.42 – 2.79

СНУКЕР

16:30 Ронни О'Салливан – Хоссейн Вафаей

Favbet 1.32 – 3.34

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Источник Sport.ua
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