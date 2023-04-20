Олег ШЕЛАЕВ: «Козырь Динамо – это мотивация»

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев оценил шансы «Динамо» Киев в матче 22-го тура УПЛ против «Шахтера» (суббота, 22 апреля):

«На результатах «Динамо» сказывается чрезмерное волнение молодежи, которую активно ставит в основу Мирча Луческу. Заметно, как волнуются и ошибаются Дячук, Ванат и Царенко. Чтобы этого избавиться, им нужно время.

К тому же трудно понять, какой потенциал имеет Лонвейк, который периодически очень неплохо играет, однако в каком компоненте футбола он наиболее полезен – как диспетчер или как защитник – пока неясно. Козырь «Динамо» – это мотивация, поскольку «Шахтер» остается весомым раздражителем».