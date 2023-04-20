Англия20 апреля 2023, 22:55 |
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ВЕНГЕР: «У Челси будут большие проблемы, они ошиблись с инвестициями»
Легендарный тренер – о трансферной политике «Челси»
20 апреля 2023, 22:55 |
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Известный французский тренер Арсен Венгер поделился своим мнением относительно проблем «Челси» в нынешнем сезоне:
«Я беспокоюсь за «Челси». Они потратили более 500 миллионов фунтов на новых игроков и, очевидно, что эти расходы совсем не оправдывают ожиданий. У них будут большие проблемы. Они ошиблись с инвестициями.
«Челси» много владеет мячом, но это не дает никакого результата. Они создают минимум опасных моментов и почти не забивают голов».
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