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  4. ВЕНГЕР: «У Челси будут большие проблемы, они ошиблись с инвестициями»
Англия
20 апреля 2023, 22:55 |
507
0

ВЕНГЕР: «У Челси будут большие проблемы, они ошиблись с инвестициями»

Легендарный тренер – о трансферной политике «Челси»

20 апреля 2023, 22:55 |
507
0
ВЕНГЕР: «У Челси будут большие проблемы, они ошиблись с инвестициями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Известный французский тренер Арсен Венгер поделился своим мнением относительно проблем «Челси» в нынешнем сезоне:

«Я беспокоюсь за «Челси». Они потратили более 500 миллионов фунтов на новых игроков и, очевидно, что эти расходы совсем не оправдывают ожиданий. У них будут большие проблемы. Они ошиблись с инвестициями.

«Челси» много владеет мячом, но это не дает никакого результата. Они создают минимум опасных моментов и почти не забивают голов».

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Арсен Венгер Челси
Источник Beinsports.com
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