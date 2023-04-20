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  4. ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Эн-Несири вывел Севилью вперед в игре с МЮ
Лига Европы
20 апреля 2023, 22:50 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:16
508
1

ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Эн-Несири вывел Севилью вперед в игре с МЮ

В четвертьфинале Лиги конференций команды сыграли первый матч вничью

20 апреля 2023, 22:50 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:16
508
1
ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Эн-Несири вывел Севилью вперед в игре с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».

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Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).

В дебюте второго матча Эн-Несири вывел «Севилью» вперед после грубой ошибки защитника (1:0).

ГОЛ! 1:0. Юссеф Эн-Несири, 8 мин.

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Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы Севилья - Манчестер Юнайтед Юссеф Эн-Несири видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Игорь Хомиченко
Это не защитник ошибся,это дехеа засунул просто 1в3
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