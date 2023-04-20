Лига Европы20 апреля 2023, 22:50 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:16
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ВИДЕО. Грубая ошибка защитника. Эн-Несири вывел Севилью вперед в игре с МЮ
В четвертьфинале Лиги конференций команды сыграли первый матч вничью
20 апреля 2023, 22:50 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:16
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В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».
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Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).
В дебюте второго матча Эн-Несири вывел «Севилью» вперед после грубой ошибки защитника (1:0).
ГОЛ! 1:0. Юссеф Эн-Несири, 8 мин.
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