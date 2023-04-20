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  4. Севилья – Манчестер Юнайтед. Рэшфорд остался в запасе
Лига Европы
20 апреля 2023, 21:03 |
177
1

Севилья – Манчестер Юнайтед. Рэшфорд остался в запасе

Стали известны составы команд на матч

20 апреля 2023, 21:03 |
177
1
Севилья – Манчестер Юнайтед. Рэшфорд остался в запасе
ФК Севилья

Сегодня, 20 апреля «Севилья» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы дома примет «Манчестер Юнайтед» после выездной ничьи 2:2. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Лидер атак «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не успел полностью восстановиться после травмы и остался в запасе.

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Акунья, Маркао, Баде, Хесус Навас, Гудель, Фернандо, Ламела, Ракитич, Окампос, Эн-Несири

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Забитцер, Каземиро, Эриксен, Санчо, Марсьяль, Антони

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Севилья Манчестер Юнайтед Севилья - Манчестер Юнайтед Лига Европы стартовые составы
Источник УЕФА
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