Севилья – Манчестер Юнайтед. Рэшфорд остался в запасе

Сегодня, 20 апреля «Севилья» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы дома примет «Манчестер Юнайтед» после выездной ничьи 2:2. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Лидер атак «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не успел полностью восстановиться после травмы и остался в запасе.

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Акунья, Маркао, Баде, Хесус Навас, Гудель, Фернандо, Ламела, Ракитич, Окампос, Эн-Несири

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Забитцер, Каземиро, Эриксен, Санчо, Марсьяль, Антони