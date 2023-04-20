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Италия
20 апреля 2023, 20:51 |
168
0

Шкриньяр не сыграет до конца сезона

Похоже, словацкий защитник за «Интер» больше не сыграет

20 апреля 2023, 20:51 |
168
0
Шкриньяр не сыграет до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр вчера перенес операцию на спине. Сроки восстановления – 30-40 дней, а это значит, что 28-летний словак в нынешнем сезоне, скорее всего, уже не сыграет.

Поскольку Шкриньяр уже согласовал предварительный контракт с «ПСЖ» и перейдет в парижский клуб в конце сезона на правах свободного агента, Шкриньяр с высокой долей вероятности за «Интер» больше не сыграет.

Учитывая, что проблемы Шкриньяра со спиной начались еще в феврале, у «ПСЖ» есть опасения по поводу здоровья игрока. Чемпионы Франции намерены провести углубленное медобследование Шкриньяра, и, если результаты окажутся неудовлетворительными, контракт словака с клубом может так и не вступить в силу.

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Милан Шкриньяр Интер Милан ПСЖ травма травма спины
Источник Sky Sport Italia
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