Шкриньяр не сыграет до конца сезона

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр вчера перенес операцию на спине. Сроки восстановления – 30-40 дней, а это значит, что 28-летний словак в нынешнем сезоне, скорее всего, уже не сыграет.

Поскольку Шкриньяр уже согласовал предварительный контракт с «ПСЖ» и перейдет в парижский клуб в конце сезона на правах свободного агента, Шкриньяр с высокой долей вероятности за «Интер» больше не сыграет.

Учитывая, что проблемы Шкриньяра со спиной начались еще в феврале, у «ПСЖ» есть опасения по поводу здоровья игрока. Чемпионы Франции намерены провести углубленное медобследование Шкриньяра, и, если результаты окажутся неудовлетворительными, контракт словака с клубом может так и не вступить в силу.