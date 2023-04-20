Бавария может уволить Кана

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан может быть уволен.

Журналист издания Bild Кристиан Фальк сообщил, что в настоящий момент клубное руководство и легендарный в прошлом голкипер команды обсуждают дальнейшее сотрудничество. Одним из возможных вариантов является преждевременный уход Кана с занимаемого поста.

53-летний Оливер Кан является генеральным директором «Баварии» с июля 2021 года.

Мюнхенский клуб за две последние недели вылетел из Кубка Германии и Лиги чемпионов, пережив перед этим замену Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля во главе команды.