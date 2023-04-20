Бавария может уволить Кана
Мюнхенцы в раздумьях после вылета из Лиги чемпионов
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан может быть уволен.
Журналист издания Bild Кристиан Фальк сообщил, что в настоящий момент клубное руководство и легендарный в прошлом голкипер команды обсуждают дальнейшее сотрудничество. Одним из возможных вариантов является преждевременный уход Кана с занимаемого поста.
53-летний Оливер Кан является генеральным директором «Баварии» с июля 2021 года.
Мюнхенский клуб за две последние недели вылетел из Кубка Германии и Лиги чемпионов, пережив перед этим замену Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля во главе команды.
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