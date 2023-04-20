ITF20 апреля 2023, 18:51 | Обновлено 20 апреля 2023, 19:03
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Ваншельбойм и Белинский пробились в 1/4 финала на турнирах ITF
Украинцы успешны в Сплите и в Анталье
20 апреля 2023, 18:51 | Обновлено 20 апреля 2023, 19:03
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№468 АТР) на турнире ITF М25 в Сплите (Хорватия) пробился в четвертьфинал. Он добился уверенной победы над хорватом Домагоем Бильешко (№932 ATP) – 6:0, 6:2.
В то же время Вячеслав Белинский (№588 АТР) на 15-тысячнике в Анталье стал участником 1/4 финала, обыграв Янаки Милева (№650 АТР) из Болгарии – 5:7, 6:1, 6:4.
ITF Сплит. 1/8 финала
Домагой Бельешко (Хорватия) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – 0:6, 2:6
ITF Анталья. 1/8 финала
Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Янаки Милев (Болгария) – 5:7, 6:1, 6:4
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