У Шахтера есть усиление перед матчем с Динамо
Восстановился Марьян Швед
Футболисты донецкого «Шахтера» завершают тренировочный цикл в преддверии поединка украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо».
Подопечные Игора Йовичевича проводят занятия на базе киевского спорткомплекса «Святошин».
В четверг, 20 апреля, футболисты «Шахтера» тренировались днем, уделяя внимание эстафетным упражнениям, работе над тактикой и прочее. В общей группе наравне со всеми работал Марьян Швед, восстановившийся после повреждения, также тренировался Тарас Степаненко.
Матч 22-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00 по киевскому времени.
👊 Приготування до українського класико 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 20, 2023
🔜 #ДинамоШахтар 📅 22 квітня ⏰ 17:00 📍 Київ
📸 Новини «Шахтаря» і всі фото з тренування: https://t.co/yJ5lhNLawW.#Shakhtar pic.twitter.com/r6GhEYN3Rs
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