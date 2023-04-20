У Шахтера есть усиление перед матчем с Динамо

Футболисты донецкого «Шахтера» завершают тренировочный цикл в преддверии поединка украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо».

Подопечные Игора Йовичевича проводят занятия на базе киевского спорткомплекса «Святошин».

В четверг, 20 апреля, футболисты «Шахтера» тренировались днем, уделяя внимание эстафетным упражнениям, работе над тактикой и прочее. В общей группе наравне со всеми работал Марьян Швед, восстановившийся после повреждения, также тренировался Тарас Степаненко.

Матч 22-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00 по киевскому времени.