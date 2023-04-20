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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 18:32 | Обновлено 20 апреля 2023, 18:39
2221
8

У Шахтера есть усиление перед матчем с Динамо

Восстановился Марьян Швед

20 апреля 2023, 18:32 | Обновлено 20 апреля 2023, 18:39
2221
8
У Шахтера есть усиление перед матчем с Динамо
ФК Шахтер Донецк. Марьян Швед

Футболисты донецкого «Шахтера» завершают тренировочный цикл в преддверии поединка украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо».

Подопечные Игора Йовичевича проводят занятия на базе киевского спорткомплекса «Святошин».

В четверг, 20 апреля, футболисты «Шахтера» тренировались днем, уделяя внимание эстафетным упражнениям, работе над тактикой и прочее. В общей группе наравне со всеми работал Марьян Швед, восстановившийся после повреждения, также тренировался Тарас Степаненко.

Матч 22-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Марьян Швед Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 8
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andre_lui
Я вже думав, що суддя
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+2
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New Zealander
Ну він ітак не буде грати одразу. Окрім того у Шахтаря все ще цілий лазарет травмованих - Криськів, Петряк, Корнієнко, Зубков і може ще хтось
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0
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Andr88
Даже если бы Динамо и Днепр играли бы как Бавария и Мансити в нашем чемпионате это бы не имело никакого значения .Здесь назначают победителя Уафовцы коррупционера 
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0
Calm
Супер!
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0
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