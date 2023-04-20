Стали известны судейские назначения на матчи 22-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 22-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

22-й тур

21 апреля (пятница)

15.00 «Колос» – «Заря». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево).

22 апреля (суббота)

13.00 «Ворскла» – «Металлист». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр – Александр Омельченко А. В. (Славянск).

15.00 «Верес» – «Минай». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Евгений Арановский (Хмельницкий).

17.00. «Динамо» – «Шахтер». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В. Лобановского. Арбитр – Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).

23 апреля (воскресенье)

13.00 «Львов» – «Металлист 1925». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

15.00 «Кривбасс» – «Черноморец». Кривой Рог. Стадион «Горняк». Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.).

24 апреля (понедельник)

13.00 «Днепр-1» – «Рух». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).

15.00 «Александрия» – «Ингулец». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).