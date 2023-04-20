Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина считает, что российские и белорусские игроки должны быть допущены в WTA-тур.

«Думаю, это правильно, что им разрешают играть, поскольку они и так играют весь тур с ограничениями. Без флага, символики и всего подобного. Я думаю, они рады возможности играть, поскольку каждый игрок хочет выступать в крупнейших турнирах», – сказала Рыбакина.

Отметим, что Елена Рыбакина – уроженка москвы, в 2018 году она сменила гражданство на казахстанское. В 2022 выиграла Уимблдон, на который не допустили теннисистов из рф и рб.