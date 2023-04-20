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  4. Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
WTA
20 апреля 2023, 17:15 |
475
7

Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»

Представительница Казахстана – о допуске представителей рф и рб к соревнованиям

20 апреля 2023, 17:15 |
475
7
Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Представительница Казахстана Елена Рыбакина считает, что российские и белорусские игроки должны быть допущены в WTA-тур.

«Думаю, это правильно, что им разрешают играть, поскольку они и так играют весь тур с ограничениями. Без флага, символики и всего подобного. Я думаю, они рады возможности играть, поскольку каждый игрок хочет выступать в крупнейших турнирах», – сказала Рыбакина.

Отметим, что Елена Рыбакина – уроженка москвы, в 2018 году она сменила гражданство на казахстанское. В 2022 выиграла Уимблдон, на который не допустили теннисистов из рф и рб.

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Елена Рыбакина WTA
Источник Sportskeeda
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Комментарии 7
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Andrey_1992
рибакіна довела свою єбанутість
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+4
Remark
Бедненькие, и так играют с ограничениями, без флагов. Подайте кто-то мне платок, я слезу вытру. Куда уже там такие ограничения по сравнению с тем, что в твой дом каждый день может прилететь ракета (или уже прилетела). Жутко  ущемляют русиш швеннисисток, просто нечеловеческие пытки по сравнению с тем, что пережили жители Бучи и других оккупированных городов (и те которые до сих пор под оккупацией).
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+3
ManUtd
Ти можеш поїхати з рашки, але позбутися імперської сутності, усвідомити всі жахіття які накоїла твоя країна та стати нормальною людиною - це довготривалий процес
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+2
introvert
Ну а що іще воно могло сказати? Хіба що добавити до "вони й так нещасні, виступають без прапора" три слова: "точнісінько як я". Бо прапор Казахстану перед прізвищем виключно аби всидіти на двох стільцях, а так русня русньою. Таке ж мерзенне і аморфне створіння, як і вся московська рідня.
Ніхто не бажає на цей раз виступити адвокатом диявола?
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+1
captain2009
Маски потроху знімаються. А деякі з дописувачів спорт.юа все ще продовжують поважати та, навіть, захищати лєну... 
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+1
Alex86 1
долбакина
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+1
sirjoga
Ці обмеження взагалі ні про що... Обмеження повинні бути більш жорсткі, якщо і залишати фашистів в турі, то вони повинні грати без ракеток і відбивати м'ячі пустою головою як у Лєни. 
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0
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