Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
Представительница Казахстана – о допуске представителей рф и рб к соревнованиям
Представительница Казахстана Елена Рыбакина считает, что российские и белорусские игроки должны быть допущены в WTA-тур.
«Думаю, это правильно, что им разрешают играть, поскольку они и так играют весь тур с ограничениями. Без флага, символики и всего подобного. Я думаю, они рады возможности играть, поскольку каждый игрок хочет выступать в крупнейших турнирах», – сказала Рыбакина.
Отметим, что Елена Рыбакина – уроженка москвы, в 2018 году она сменила гражданство на казахстанское. В 2022 выиграла Уимблдон, на который не допустили теннисистов из рф и рб.
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